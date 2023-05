Justiz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Kölner Apothekerin muss wegen Todesfällen vor Gericht Von dpa | 03.05.2023, 17:49 Uhr

Vier Jahre nach dem Tod einer jungen Frau und ihres ungeborenen Kindes durch verunreinigte Glukose kommt eine Apothekerin deshalb vor Gericht. Der Prozess gegen sie beginne am 15. Juni, teilte das Landgericht Köln am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft wirft der Apothekerin versuchten Mord durch Unterlassen vor. Sie soll dem behandelnden Krankenhaus verschwiegen haben, dass eine Lidocainvergiftung in Betracht komme.