Unternehmensführung Köln punktet mit Frauen-Anteil in Topetagen Firmen Von dpa | 12.07.2023, 06:10 Uhr

Frauen sind in der Führungsriege kommunaler Unternehmen in NRW noch immer in der Minderheit. Doch gibt es große Unterschiede von Stadt zu Stadt. Und Kommunen in anderen Bundesländern beweisen, dass mehr geht.