Bielefeld Knochenfund: Ermittler veröffentlichen russische Mitteilung Von dpa | 30.03.2023, 16:52 Uhr

Im Fall eines menschlichen Knochenfundes bei Paderborn aus dem Jahr 2020 weitet die Polizei die Ermittlungen aus und wendet sich gezielt an mögliche Zeugen, die Russisch sprechen. Dazu veröffentlichte die Mordkommission in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag eine übersetzte Mitteilung. Darin suchen die Ermittler auch mithilfe eines Porträtfotos nach weiteren Hinweisen auf einen seit 2002 vermissten Mann. In welchem Zusammenhang die Sprache Russisch mit den Ermittlungen steht, wollte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.