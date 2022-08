Flaschen mit Wasser aus dem Rhein stehen beim Tauffest vom Evangelische Kirchenverband Köln und Region bereit. Foto: Henning Kaiser/dpa FOTO: Henning Kaiser up-down up-down Kirche Knapp 200 Taufen auf den Kölner Rheinwiesen Von dpa | 13.08.2022, 20:33 Uhr

Auf den Kölner Rheinwiesen gab es am Samstag 196 evangelische Taufen. Bei dem Fest wurden zum größten Teil Kinder in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen. Unter den Täuflingen waren aber auch einige Jugendliche und Erwachsene, wie ein Sprecher des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region am Nachmittag mitteilte. Etwa 3100 Besucher kamen zu dem Gottesdienst unter freiem Himmel. Das Tauffest mit etwa 40 Pfarrerinnen und Pfarrern aus verschiedenen Gemeinden der Region stand unter dem Motto „Vielfalt feiern“.