Krankenhaus Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Kliniken am Limit: Energiekosten und weiter Corona Von dpa | 09.09.2022, 12:37 Uhr

Drastische Energiepreis-Steigerungen und dauerhaft hohe Zahlen von Corona-Fällen setzen die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen unter wirtschaftlichen Druck. „Die Welle ist aus unserer Sicht nie abgeebbt“, sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Ingo Morell, am Freitag in Düsseldorf mit Blick auf die Corona-Lage. Die in den Vorjahren beobachtete „Sommerdelle“ bei den Infektionen sei ausgeblieben. Hinzu kämen Personalausfälle infolge von Quarantäne oder Ansteckungen, so dass immer wieder Stationen geschlossen werden müssten. Die rund 340 Krankenhäuser in NRW seien von einem Normalbetrieb „weit entfernt“.