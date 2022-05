Lars Klingbeil, SPD-Bundesvorsitzender, spricht. Foto: Carsten Koall/dpa FOTO: Carsten Koall NRW-Landtagswahlen Klingbeil: Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen abgewählt Von dpa | 15.05.2022, 20:15 Uhr | Update vor 40 Min.

Die SPD steht nach Worten ihres Parteichefs Lars Klingbeil bereit für Koalitionsgespräche in Nordrhein-Westfalen. Nach den ersten Hochrechnungen stehe der Ausgang der Landtagswahl noch nicht fest, sagte Klingbeil am Sonntag im ZDF. Sicher sei nur: „Schwarz-Gelb ist abgewählt worden heute Abend.“ Jetzt müsse die Auszählung zeigen, ob Rot-Grün und damit ein Politikwechsel möglich sei. „Das werden jetzt Wochen auch, in denen man in NRW hoffentlich verhandelt, was am besten für die Bürgerinnen und Bürger ist“, sagte Klingbeil. Zunächst aber sei erst einmal vieles unklar.