Konflikt Klingbeil mahnt schnellere Lösung in Ampel-Koalition an Von dpa | 11.03.2023, 12:32 Uhr

SPD-Chef Lars Klingbeil hat eine schnellere Lösung von Konflikten in der Ampel-Koalition mit FDP und Grünen angemahnt. „In einer Krisenzeit zu diskutieren und politischen Streit zu haben, ist legitim, das gehört dazu“, sagte Klingbeil am Samstag bei einer Konferenz der Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen in Dortmund. „Aber manche dieser Streits dauern mir zu lang.“ Der Stil der SPD müsse es sein, „dass die Probleme im Großen gelöst werden, und dass wir nicht zulassen, dass man sich so im Kleinen verhakt“.