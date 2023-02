Politischer Aschermittwoch - SPD Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down SPD Klingbeil kritisiert Landesregierung für Verkehrspolitik Von dpa | 22.02.2023, 20:34 Uhr

SPD-Parteichef Lars Klingbeil hat der nordrhein-westfälischen Landesregierung beim politischen Aschermittwoch Versäumnisse bei der Verkehrspolitik vorgeworfen. „Der Moment, wo du im Stau stehst, da weißt du: Du bist in Nordrhein-Westfalen“, sagte er bei der Veranstaltung der NRW-Sozialdemokraten am Mittwochabend in Schwerte.