Sicherheitspolitik Klingbeil: China in Sicherheitsstruktur „nichts verloren" Von dpa | 30.10.2022, 12:35 Uhr

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil will bei sicherheitsrelevanten Geschäften mit China künftig klare Ausschlusskriterien. „China muss draußen bleiben, wenn es um die Sicherheit, um die Souveränität unseres Kontinents geht“, sagte Klingbeil am Sonntag auf dem Bundeskongress der SPD-Jugendorganisation (Jusos) in Oberhausen. „Wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um kritische Infrastruktur geht, wenn es um die Frage von künstlicher Intelligenz, von Daten, von Quantencomputern geht, von all diesen Fragen, dann hat China in Europa dort nichts verloren.“ Er rief die Jusos auf, sich bei der Neubestimmung der Außen- und Sicherheitspolitik einzubringen.