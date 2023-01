Mona Neubaur Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Aktivismus Klimaschützer: Energieministerin Neubaur hat „keinen Plan“ Von dpa | 09.01.2023, 15:53 Uhr

Aktivistinnen von Fridays for Future (FFF) haben der schwarz-grünen Regierung Nordrhein-Westfalens Planlosigkeit und eine Instrumentalisierung der Klimaschutzbewegung vorgeworfen. Nach einem Gespräch mit der grünen NRW-Energieministerin Mona Neubaur in Düsseldorf zogen die teilnehmenden Aktivistinnen am Montag eine vernichtende Bilanz. „Wir haben leider das Gefühl, dass sie aktuell keinen Plan hat, wie sie das Pariser Klimaschutzabkommen und die Klimaschutzziele in Deutschland einhalten kann“, sagte Mitstreiterin Pauline Brünger. Anlass des Gesprächs war die bevorstehende Räumung des rheinischen Braunkohle-Dorfs Lützerath.