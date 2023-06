Demonstration von Fridays for Future Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Demonstrationen „Klimabombe“: Aktivisten kritisieren Banken wegen Ölpipeline Von dpa | 12.06.2023, 16:55 Uhr

Klimaaktivisten haben am Montag in Bonn gegen eine vom Energiekonzern Total geplante Ölpipeline in Ostafrika protestiert und gefordert, die Finanzierung der Pipeline zu stoppen. An dem Demozug beteiligte sich auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. In Bonn finden derzeit die Zwischenverhandlungen vor der nächsten Weltklimakonferenz COP28 in Dubai statt, die Ende November beginnt.