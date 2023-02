Klimaaktion Letzte Generation - Dortmund Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Klimaaktivisten blockieren zentrale Straße in Dortmund Von dpa | 22.02.2023, 10:27 Uhr

Die Aktion dauerte nicht lange. Fünf Klimaaktivisten blockierten eine wichtige Verkehrsader in Dortmund, einige klebten sich am Asphalt fest. Die Polizei löste das Ganze schnell auf. In Köln war ein Protest sogar schon nach einer Minute vorbei.