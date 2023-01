Aktion von Letzte Generation in Köln Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Demonstrationen Klimaaktivisten blockieren Hauptstraße in Köln Von dpa | 06.01.2023, 13:44 Uhr

In der Kölner Innenstadt haben etwa zehn Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ am Freitag kurzzeitig eine Hauptstraße blockiert. Einige von ihnen hatten sich auf der Fahrbahn festgeklebt. Mit der Aktion wollten sie „gewaltfrei gegen die unzureichende Klimapolitik der Regierung - aus aktuellem Anlass besonders gegen die geplante Erweiterung des Braunkohletagebaus Garzweiler II“ protestieren, wie ein Sprecher mitteilte. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben die Personalien fest und leitete den Verkehr an den Demonstranten vorbei.