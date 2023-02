Klimaaktivisten blockieren Straße in Köln Foto: Ann-Marie Utz/dpa up-down up-down Umwelt Klima-Aktivisten kleben sich in Düsseldorf und Köln fest Von dpa | 06.02.2023, 11:36 Uhr

Klimaschutz-Aktivisten haben sich am Montagmorgen in Köln und Düsseldorf auf Straßen festgeklebt. In der Landeshauptstadt klebten sie sich an den Rand einer vierspurigen Hauptverkehrsstraße. Der Verkehr sei nur kurzzeitig durch eine Blockade weiterer Aktivisten zum Erliegen gekommen und dann eingeschränkt einspurig weiter geflossen, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe einen Rückstau gegeben.