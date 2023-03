Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Klima-Aktivisten blockieren zentrale Kölner Kreuzung Von dpa | 17.03.2023, 09:30 Uhr

Aktivisten der Klimagruppe Letzte Generation haben sich am Freitag im morgendlichen Berufsverkehr an einer Hauptverkehrsader in Köln festgeklebt und lange Staus verursacht. Die Polizei sprach von etwa 15 Unterstützern, die Veranstalter von 20. Durch die Aktion sei der Verkehr auf der Luxemburger Straße zeitweise in alle vier Fahrtrichtungen zum Erliegen gekommen, teilten die Aktivisten mit.