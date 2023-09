Deutschlands drittgrößtes Alpinzentrum Kletterarena „KletterBar“ in Münster nimmt Samstag Betrieb auf Von Axel Ebert | 07.09.2023, 10:03 Uhr Bis maximal 15 Meter geht es in der „KletterBar“ hinauf. Foto: Axel Ebert up-down up-down

Die „KletterBar“, drittgrößtes Alpin- und Kletterzentrum in Deutschland, nimmt am Samstag, 9. September, in Münster ihren sportlichen Betrieb auf.