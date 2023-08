Eröffnet im September Das bietet Deutschlands drittgrößtes Kletterzentrum in Münster Von Axel Ebert | 13.08.2023, 17:00 Uhr In die Waagerechte geht es für Nils Wigger beim Seilklettern auf der Zielgeraden in 16 Metern Höhe. Foto: Axel Ebert up-down up-down

Wer hoch hinaus oder schnell steil gehen will, ist hier richtig: in der „KletterBar“ in Münster. Deutschlands drittgrößtes Alpin- und Kletterzentrum kündigt für September die Eröffnung an. Wie sieht es aus in der Sporthalle, die in Nachbarschaft des Freibads Coburg an der Grevener Straße platziert ist? Wir haben uns dort umgesehen.