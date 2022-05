ARCHIV - Fahrzeuge stehen nach einem Unfall auf der Straße. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer Unfall Kleintransporter-Fahrer stirbt bei Unfall auf der A2 Von dpa | 19.05.2022, 19:40 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 bei Dortmund ist am Donnerstag ein 67-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus Minden tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnisse zufolge fuhr ein Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Nordwest und Dortmund-Mengede in Richtung Hannover auf den Kleintransporter des 67-Jährigen auf und schob ihn in einen vorausfahrenden Lkw.