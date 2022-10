Rettungswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Hagen Kleinkind stürzt aus Fenster und stirbt Von dpa | 06.10.2022, 05:30 Uhr

Ein 17 Monate altes Mädchen ist in Hagen aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt und gestorben. Das Kleinkind sei am Mittwochnachmittag aus dem vierten Stock der Wohnung der Eltern gefallen, teilte die Polizei mit. Es wurde demnach noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Die Ermittlungen laufen, weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.