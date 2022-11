Polizei Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hochsauerlandkreis Kleinkind stürzt aus Fenster und landet auf Autodach Von dpa | 29.11.2022, 10:45 Uhr

Ein unter einem Fenster geparktes Auto hat in Schmallenberg im Sauerland vermutlich einem Kleinkind das Leben gerettet. Nach Polizeiangaben hatte das Kind selbst das Fenster geöffnet und war am Montag aus über vier Metern in die Tiefe gestürzt. Das Autodach federte dabei wohl den Sturz ab. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind in eine Klinik nach Siegen. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Zum genauen Alter des Kindes und der Art der Verletzungen wollte eine Polizeisprecherin am Dienstag keine Angaben machen. Zuvor hatte der WDR über den Sturz berichtet.