Vorfall in Münster Kleinkind kommt nach Drogenkontakt auf Spielplatz ins Krankenhaus Von dpa | 01.09.2023, 18:37 Uhr Auf einem Spielplatz in Münster lagen Drogen in Backpapier eingehüllt herum. Ein Kleinkind kam damit in Kontakt.

In Münster ist ein zwölf Monate altes Kind auf dem Spielplatz mit einem in Backpapier eingehüllten Pulver in Kontakt kommen. Am Ende stellt sich heraus: Es handelte sich um Metamphetamin. Das Kind befindet sich im Krankenhaus.