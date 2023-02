Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Kleinflugzeug stürzt in Waldgebiet ab: Pilot verletzt Von dpa | 22.02.2023, 12:00 Uhr

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Waldgebiet bei Brakel in Ostwestfalen ist der Pilot leicht verletzt worden. Der 50-Jährige aus dem Kreis Recklinghausen sei mit seinem motorisierten Flugzeug bei Kamen gestartet und in Richtung Paderborn in ein Schlechtwettergebiet geraten, wie die Polizei im Kreis Höxter am Mittwoch berichtete. Er habe bei der Tour am Dienstag die Orientierung verloren und den Sinkflug eingeleitet, um den nächstgelegenen Flugplatz zu erreichen. Als das nicht gelang, führte der 50-Jährige eine Notlandung über dem Waldgebiet durch.