Tiere Kleiner Otter mit großem Augen: Nachwuchs in Kleve Von dpa | 06.09.2022, 11:27 Uhr

Mit ihren großen Kulleraugen verdreht eine junge Zwergotter-Dame den Besuchern im Tiergarten Kleve am Niederrhein die Köpfe. Der kleine Zwergotter sei bereits am 14. Juli geboren worden, habe aber erst jetzt den ersten Termin zum Checkup beim Tierarzt gehabt, teilte der Tiergarten am Dienstag mit. Die ersten Wochen habe der putzmuntere Nachwuchs in einer geschützten Wurfhöhle verbracht.