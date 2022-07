ARCHIV - Der auf den Namen «Anton» getaufte Hund sitzt in einer Polizeimütze. Foto: Polizei Bochum/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Polizei Bochum up-down up-down Bochum Kleiner Hund verdreht Polizisten den Kopf Von dpa | 04.07.2022, 12:39 Uhr

Er ist so klein, dass er in der Dienstmütze der Polizisten sitzen kann - und so süß, dass die Beamten ihn gar nicht mehr hergeben wollten: Polizisten haben in Bochum einen Hund aufgegabelt. Der Kleine habe allein und verängstigt an einer Straßenecke gestanden. Eine Streifenwagenbesatzung habe ihn erstmal mit auf die Wache genommen. Dort hätten die Polizisten ihn auf den Namen „Anton“ getauft. Schweren Herzens hätten sie ihn dann in die Obhut des Tierheims übergeben. „Aber natürlich wurde er vorher kräftig geknuddelt“, teilte die Polizei am Montag mit. Woher „Anton“ kommt und weshalb er allein auf der Straße war, blieb unklar.