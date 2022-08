ARCHIV - Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Bildung Klassen in Gymnasien und Gesamtschulen am größten Von dpa | 09.08.2022, 14:08 Uhr

Gymnasien und Gesamtschulen haben in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt weiter die größten Klassen. Durchschnittlich 26,8 Schülerinnen und Schüler lernten dort im vergangenen Schuljahr 2021/22 in einer Klasse, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. An Hauptschulen lag die Klassenstärke im Schnitt bei 20,3 Schülern und an Realschulen bei 26,7.