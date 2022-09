Solarworld Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Bonn Klage gegen frühere Chefetage von Solarworld vor Landgericht Von dpa | 08.09.2022, 03:18 Uhr

Der Insolvenzverwalter des untergegangenen Solarzellen-Herstellers Solarworld will die ehemalige Führungsriege der Firma kräftig zur Kasse bitten. In seiner Klage gegen mehrere Ex-Vorstandsmitglieder kommt es heute zu einer mündlichen Verhandlung am Landgericht Bonn. Es geht um den Vorwurf der Insolvenzverschleppung und Insolvenzanfechtung sowie um Ansprüche in dreistelliger Millionenhöhe, wie aus einer Mitteilung des Gerichts hervorgeht. Die Klage richtet sich auch gegen den früheren Firmenchef Frank Asbeck. Der 63-Jährige sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass er die Forderungen für unberechtigt halte.