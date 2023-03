Kita Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Kindergärtern Kita-Leitungen sorgen sich um frühkindliche Bildung Von dpa | 21.03.2023, 12:23 Uhr

Personalmangel in den Kindertagesstätten Nordrhein-Westfalens gefährdet nach Ansicht der Kita-Leitungen die Bildung der Kleinkinder. Das geht aus Zahlen zum Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK) in Düsseldorf hervor. Neun von zehn Kita-Leitungen berichteten demnach, dass in den vergangenen zwölf Monaten pädagogische Angebote wegen Personalmangels entfallen seien.