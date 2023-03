Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Münster Kirmes-Messerangriff: Polizei zeigt Foto des Verdächtigen Von dpa | 21.03.2023, 16:01 Uhr

Nach einem tödlichen Messerangriff auf einer Kirmes in Münster fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem dringend tatverdächtigen 21-Jährigen. Die Wohnung des jungen Mannes in Münster sei am Montagabend durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der polizeibekannte Tatverdächtige sei aber nicht zu Hause gewesen.