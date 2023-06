"Gottesdiensttaste" an Parkautomaten in Kevelaer Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Kleve Kirchgänger parken in Kevelaer kostenlos Von dpa | 10.06.2023, 08:25 Uhr

Kevelaer ist bundesweit als Wallfahrtsstadt bekannt. Die mehreren Hunderttausend Pilger pro Jahr spielen in der Niederrhein-Kommune eine wichtige Rolle. So ist der Stadtrat auf eine ungewöhnliche Idee gekommen: Freiparken für Kirchgänger in der Marienbasilika.