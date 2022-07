ARCHIV - Der Mond steht im Morgenlicht hinter einem Kreuz auf einem Kirchturm. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Weißbrod up-down up-down Kirche Kirchenaustritt online wird nicht ermöglicht Von dpa | 15.07.2022, 13:21 Uhr

Der Kirchenaustritt ist in Nordrhein-Westfalen weiterhin nicht in digitaler Form möglich. Das Kirchenaustrittsgesetz des Landes schreibe „wegen der Bedeutung der Erklärung“ eine besondere Form vor, erklärte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatskanzlei am Freitag auf Anfrage.