Protestantismus Kirche verliert Mitglieder: 45.300 Austritte im Jahr 2022 Von dpa | 07.03.2023, 16:04 Uhr

Die rheinische evangelische Kirche hat 2022 einen starken Anstieg der Austrittszahlen verzeichnet. Im vergangenen Jahr verlor die Kirche etwa 45.300 Menschen, wie die Evangelische Kirche im Rheinland (Ekir) am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. 2021 hatten 33.191 Menschen die Kirche verlassen, 2020 waren es 22.283, und 2019 gab es insgesamt 29.373 Austritte. Ende 2022 hatte die Ekir 2,26 Millionen Mitglieder. 2021 waren noch 2,33 Millionen evangelische Christen in der Kirche organisiert.