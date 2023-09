Extremismus Kinderzimmer von 13-jährigem Neonazi in Köln durchsucht Von dpa | 15.09.2023, 15:36 Uhr | Update vor 40 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Polizei hat das Kinderzimmer eines erst 13-jährigen Neonazis in Köln durchsucht. Der Hinweis auf das noch nicht strafmündige Kind sei von einem „deutschen Dienst“ gekommen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Freitag auf Anfrage.