Prozess Kinderpornografie-Besitz: Lehrer wehrt sich gegen Rauswurf Von dpa | 29.04.2022, 02:21 Uhr

Ein wegen Kinderpornografie-Besitz verurteilter Lehrer wehrt sich an diesem Freitag (10.00) gegen seinen fristlosen Rauswurf aus einem kirchlichen Gymnasium in Duisburg. Der Fall wird am Landesarbeitsgericht in Düsseldorf verhandelt.