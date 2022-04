ARCHIV - Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild FOTO: Rolf Vennenbernd Landesarbeitsgericht Kinderpornografie-Besitz: Lehrer wehrt sich gegen Rauswurf Von dpa | 25.04.2022, 18:15 Uhr

Ein wegen Kinderpornografie-Besitz verurteilter Lehrer wehrt sich gegen seinen fristlosen Rauswurf aus einem kirchlichen Gymnasium. Der Fall wird am kommenden Freitag am Landesarbeitsgericht in Düsseldorf verhandelt.