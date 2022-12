Arztpraxis Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Medizin Kinderärzte in NRW: Praxen übervoll Von dpa | 22.12.2022, 09:29 Uhr

Kinder- und Jugendärzte in NRW haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der akuten Krise Wortbruch vorgeworfen und zum Rücktritt aufgefordert. Am Montag habe der Minister im Bundestag zugesagt, dass jede Leistung der Kinderärzte zu festen Preisen bezahlt werde und die Budgets dafür entsprechend „ab sofort“ ausgesetzt würden, zitierten die Berufsverbände (BVKJ) Nordrhein und Westfalen-Lippe den SPD-Politiker. Noch am selben Tag habe Lauterbach aber sein Wort gebrochen. Zugleich sprach die Landesvorsitzende des BVKJ Nordrhein, Christiane Thiele, von „unendlicher Mehrarbeit“ und „übervollen“ Kinderarztpraxen.