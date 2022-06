ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Dortmund Kinder spielen zu laut: Unbekannte ohrfeigt Achtjährigen Von dpa | 09.06.2022, 19:27 Uhr

Eine unbekannte Frau hat auf einem Spielplatz in Dortmund einen Achtjährigen heftig geohrfeigt, weil ihr die Kinder beim Spielen zu laut waren. Die Unbekannte sei zu den Kindern gekommen und habe sich über den Lärm beschwert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Achtjähriger aus der Gruppe habe dann seinen Mut zusammengenommen und entgegnet, dass sie doch auf einem Spielplatz seien. Daraufhin habe die unbekannte Frau ihm eine so heftige Ohrfeige gegeben, dass der Junge Nasenbluten bekam. Seine Mutter erstattete Anzeige. Die Polizei hofft nach dem Zwischenfall, der sich schon am Sonntag ereignete, auf Hinweise von Zeugen.