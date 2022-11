Moerser Bahnhof Foto: Alexander Forstreuter/dpa up-down up-down Wesel Kind am Bahnhof von Zug erfasst - schwer verletzt Von dpa | 23.11.2022, 15:57 Uhr

Am Bahnhof Moers ist ein Kind von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Das Unfallopfer sei am Mittwochnachmittag mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei Kleve mit. Der Hubschrauber sei zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz gelandet. Nähere Informationen zum Unfallhergang gab es zunächst nicht. Das Kind habe nach ersten Erkenntnissen unter anderem Schädelverletzungen erlitten, sagte der Sprecher.