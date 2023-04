Kim Petras Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Kim Petras veröffentlicht Single „Alone“ ft. Nicki Minaj Von dpa | 22.04.2023, 09:25 Uhr

Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras (30) hat eine Single mit Rapperin Nicki Minaj (40) veröffentlicht. Die Song-Kollaboration „Alone“ kam am Freitag (Ortszeit) heraus. Der Eurodance-Song enthält ein Sample von Alice Deejays Club-Hit „Better Off Alone“ aus dem Jahr 1999. Dies sei eine Anspielung auf die Dance-Hits, die Kim in ihrer Kindheit gehört habe, um ihre Probleme zu verdrängen, heißt es in einer Mitteilung ihrer Plattenfirma.