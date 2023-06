Kim Petras Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa up-down up-down Musik Kim Petras: Konzerte in Köln sind „sehr spezielles Gefühl“ Von dpa | 20.06.2023, 05:25 Uhr

Kim Petras aus dem Hennefer Ortsteil Uckerath ist schon vor Jahren in die USA gezogen, Konzerte in ihrer Heimatregion sind für die Grammy-Gewinnerin aber nach wie vor ein Highlight. „Für mich war Köln immer total toll. Dass ich jetzt hier Fans habe und was ausverkaufen kann, ist für mich immer noch total krass“, sagte die Sängerin (30) im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Da kann ich Deutsch reden und meine Eltern kommen - ist immer ein sehr spezielles Gefühl.“