Marihuana Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Kiloweise Marihuana in Remscheid sichergestellt Von dpa | 24.05.2023, 16:05 Uhr

Über 350 erntereife Marihuana-Pflanzen und 20 Kilo verpacktes Marihuana hat die Polizei in einer Drogenplantage in Remscheid sichergestellt. Zwei 26-Jährige wurden vor Ort festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Einer habe Widerstand geleistet und sei leicht verletzt worden. Mithilfe weiterer Hinweise wurde demnach auch ein 21-jähriger Verdächtigter in Köln festgenommen.