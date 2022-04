Kiesgrube in Erftstadt-Blessem FOTO: Henning Kaiser Erftstadt Kiesgrube neben Krater wird stillgelegt Von dpa | 08.04.2022, 12:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Kiesgrube in Erftstadt-Blessem, neben der sich bei der Hochwasserkatastrophe im Juli vergangenen Jahres ein Krater gebildet hatte, wird stillgelegt. Das teilten am Freitag die Stadt Erftstadt und der Rhein-Erft-Kreis mit. Viele Anwohner hatten in der Kiesgrube den Grund für die massive Erdabsackung gesehen.