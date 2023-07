Hape Kerkeling Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Fernsehen Kerkeling: Horst Schlämmer könnte man so nicht mehr bringen Von dpa | 21.07.2023, 09:06 Uhr | Update vor 2 Std.

Hape Kerkeling bezweifelt, dass seine bekannteste Figur Horst Schlämmer heute noch akzeptiert würde. „Ob das heute noch so funktionieren würde als Horst Schlämmer, wage ich zu bezweifeln“, sagte der 58 Jahre alte Komiker, Schauspieler und Buchautor am Donnerstagabend in der Sendung „Maybrit Illner“ im ZDF. „Ich glaube, den Leuten würde das Lachen im Halse stecken bleiben. Könnte man so nicht mehr bringen.“ Der Zeitungsreporter Schlämmer mit Überbiss und Schnappatmung ist für Kerkeling der „Prototyp weißer alter Mann“.