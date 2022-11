Kelly Family Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Kelly Family startet Weihnachtstournee in Krefeld Von dpa | 18.11.2022, 03:48 Uhr

Die Kelly Family startet an diesem Freitag (19.30) in Krefeld ihre Weihnachtstournee. Insgesamt sind 27 Konzerte geplant. Die Tournee endet am 29. Dezember in Frankfurt/Main.