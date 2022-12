Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Duisburg Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Sechs Bewohner in Klinik Von dpa | 10.12.2022, 09:09 Uhr

Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg sind sechs Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer sei am Freitagabend ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei das Treppenhaus bereits stark verraucht gewesen, eine Person sei mit einer Leiter vom Flachdach gerettet worden. Die übrigen Bewohner hätten sich selbst ins Freie gerettet oder während der Löscharbeiten in einem sicheren Bereich des Gebäudes bleiben können. Das Haus ist den Angaben zufolge derzeit unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.