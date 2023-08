Suchaktion Keine weiteren Menschenknochen im Vermisstenfall gefunden Von dpa | 08.08.2023, 13:30 Uhr | Update vor 25 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem mehr als 30 Jahre zurückliegenden Hamburger Vermisstenfall hat eine aufwendige Suchaktion in einem Solinger Garten bislang keine weiteren Hinweise ergeben. Die Ende Juni dort entdeckten weiteren Knochenfragmente stammten den größtenteils inzwischen vorliegenden Untersuchungsergebnissen zufolge von Tieren, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Dienstag.