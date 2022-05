ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Duisburg „keine unmittelbare Gefahr“ nach möglicher Waffensichtung Von dpa | 25.05.2022, 19:11 Uhr

Nach einer mutmaßlichen Waffensichtung an einer Schule in Dinslaken bei Duisburg besteht nach Einschätzung der Polizei „keine unmittelbare Gefahr“ für Menschen. Das teilte die Polizei in Essen am Mittwoch mit. Ein Mitarbeiter der Gesamtschule habe in einem Kellerraum einen Jugendlichen gesehen, „der eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben soll“. Als der Jugendliche den Mitarbeiter gesehen habe, sei er geflohen. Nach Polizeiangaben gab es bereits Festnahmen. Gemeldet wurde der Vorfall an der Schule um 13.40 Uhr.