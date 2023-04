Stau an Baustelle Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Keine privaten Asphalt-Reparaturen bei Schlaglöchern Von dpa | 17.04.2023, 16:21 Uhr

Schlaglöcher können nicht einfach in Eigenregie ausgebessert werden - auch, wenn die Reparatur durch die zuständigen Stellen lange auf sich warten lässt. Das hat Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage klargestellt.