Personen Keine Kosten für das Land nach Kündigung von Schröder-Kim Von dpa | 03.07.2023, 11:36 Uhr

Die Kündigung der Ehefrau von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, Soyeon Schröder-Kim, aus den Diensten der Außenwirtschaftsförderungsgesellschaft Nordrhein-Westfalens hat nach offiziellen Angaben keine Kosten für das Land verursacht. Das stellte das Landeswirtschaftsministerium in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage klar. „Die außerordentliche Kündigung des Vertrages löst keine vertraglich vereinbarten Entschädigungs- oder Ausgleichszahlungen an Frau Schröder-Kim aus“, heißt es dort.