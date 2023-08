Hagen Keine Hinweise auf Fremdschuld bei Tod von Mann in Gewahrsam Von dpa | 22.08.2023, 15:52 Uhr | Update vor 38 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Obduktion des 47-Jährigen, der in einer Zelle des Hagener Polizeipräsidiums gestorben ist, hat keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Gewalteinwirkung ergeben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag mitteilten, habe es bei der Untersuchung am Vortag allerdings Anzeichen dafür gegeben, dass der Mann unter Drogen gestanden habe. Das genaue Ergebnis des toxikologischen Gutachtens stehe allerdings noch aus.