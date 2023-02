Altenheim Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Laut Gesundheitsminister Keine eigenmächtigen Besuchsverbote mehr in Altenheimen Von dpa | 28.02.2023, 12:20 Uhr

Die nordrhein-westfälischen Alten- und Pflegeheime dürfen keine eigenmächtigen Besuchsverbote mehr mit Bezug auf Corona-Infektionen verhängen. Einen entsprechenden Erlass kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf an. „Heime haben jetzt offen zu sein in den Besuchszeiten für die Besucherinnen und Besucher“, verlangte der Minister. Individuelle hausrechtliche Lösungen werde das Landesgesundheitsministerium nicht mehr akzeptieren.